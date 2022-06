Gemeindeversammlung Pohlern – Versammlung tagte in Rekordzeit In weniger als einer halben Stunde wurden die positive Rechnung und ein neues Reglement vom Souverän genehmigt. Andreas Tschopp

Die Gemeinde Pohlern aus der Vogelperspektive. Foto: Bruno Petroni

21 Stimmberechtigte konnte Stefan Maurer, Gemeindepräsident von Pohlern, am Freitag im Untergeschoss des ehemaligen Schulhauses zur Gemeindeversammlung begrüssen. Da ist im hinteren Teil des früheren Werkraums jetzt das «Kafi mit Härz» eingerichtet, das zuvor Gäste im Erdgeschoss empfangen hatte. Die zwei Räume dort sind nun an ein Praxisatelier und an eine Naturheilkundlerin vermietet, was der Gemeinde mit 235 Einwohnern willkommene Einnahmen bringt. Die Finanzen standen denn auch an erster Stelle der Versammlung mit der Rechnung.

Weniger Steuereingang