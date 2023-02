100 Jahre lang warteten Bahnfans darauf, und mit dem letzten Fahrplanwechsel war es so weit: Züge verkehren direkt von Montreux nach Interlaken. Möglich gemacht hat es eine Umspuranlage in Zweisimmen. Die Neuerung wurde gross gefeiert. Sie war mit 90 Millionen Franken nicht ganz billig, und die öffentliche Hand zahlte kräftig mit. «Weil es ein innovatives Projekt ist, weil ein zusätzliches touristisches Angebot geschaffen wurde und weil der Zug über den Röstigraben fährt», begründete Regierungsrat Christoph Neuhaus die Ausgaben bei der Feier, als der erste Goldenpass-Express in Interlaken-Ost einfuhr.