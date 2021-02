Musik und Journalismus – «Verrisse können ein Angriff auf die eigene Biografie sein» Ane Hebeisen gehört zu den prägendsten Kulturjournalisten der Deutschschweiz, bekannt für seine spitze Feder, aber auch für seine eigenen musikalischen Wagnisse. Jetzt hat er ein neues Album veröffentlicht. Martin Burkhalter

Auf diesem Sofa arbeitet Ane Hebeisen, mal sitzend, oft liegend. Hier schreibt er seine Artikel und produziert seine Musik. Foto: Christian Pfander

Wenn er ganz ehrlich sei, sagt Ane Hebeisen (51) lachend, müsse er zugeben, dass er meist im Liegen arbeite. Mit dem Laptop auf dem Bauch. «So», sagt er und zeigt gleich, wie das aussieht. Er räkelt sich auf seinem Sofa, wirft sich in Pose. Dabei streichelt er sich über eben jenen Bauch und sagt: «Gott, habe ich mich in letzter Zeit gehen lassen.» Dann grinst der Mann mit fast zwei Metern Körpergrösse und der wilden Niklaus-Meienberg-Mähne. Er grinst so, wie er das eigentlich immer tut: sehr breit.

Der Laptop, das ist sein Werkzeug. Damit ist er nicht nur zu einer der prägendsten Stimmen im Deutschschweizer Kulturjournalismus geworden, sondern hat auch mit eigenen musikalischen Wagnissen Erfolge gefeiert. Gerade hat er mit einem neuen Projekt «Der Elektrische Mann» ein erstes Album veröffentlicht.