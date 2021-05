Umfrage bei Leserinnen und Lesern – Verreisen Sie jetzt? Die Pandemie klingt ab, die Reiseoptionen nehmen zu. Wir würden gerne von Ihnen wissen, ob Sie davon Gebrauch machen werden. Sebastian Danielsson , Philippe Zweifel

Nun müsste man langsam die Sommerferien planen – doch bringts das? Foto: Keystone

Waren in den letzten Monaten vor allem Reiseziele innerhalb der Schweiz angesagt, stehen für Fernwehgeplagte immer mehr internationale Destinationen zur Verfügung. Wer sich einen Reisewunsch in den kommenden Wochen erfüllen will, sieht sich jedoch mit praktischen, rechtlichen und moralischen Problemen konfrontiert, zumal der Bundesrat weiterhin von nicht dringlichen Auslandsreisen abrät.

Wir wollen von unseren Leserinnen und Lesern wissen, wie sie mit dieser Situation umgehen, beziehungsweise wie ihre Ferienpläne aussehen. Nehmen Sie an unserer Umfrage teil, die Resultate werden an dieser Stelle ausgewertet. Vielen Dank!

Hier gehts zur Umfrage.

