Droht der Konkurs? – Kaffeerahm­deckeli­hersteller kann Rechnungen nicht mehr bezahlen Nyco ist in finanziellen Schwierigkeiten. Die 160 Mitarbeitenden in Kirchberg werden vorerst weiterbeschäftigt. Wie lange noch, ist ungewiss. Regina Schneeberger

Nyco zählt zu den wichtigsten Arbeitgebern in Kirchberg. Ob das so bleibt, ist derzeit fraglich.

Foto: Franziska Rothenbühler

Das neue Jahr begann für die 160 Mitarbeitenden der Firma Nyco mit einem Knall: Die Verpackungsfirma mit Sitz in Kirchberg kann den Forderungen der Gläubiger nicht mehr nachkommen – die Zukunft des Betriebs ist ungewiss. Das Regionalgericht in Burgdorf hat die provisorische Nachlassstundung gewährt. Will heissen: Offene Rechnungen sind auf Eis gelegt. Die Firma hat vorerst vier Monate Zeit, um eine Lösung zu finden. Der Betrieb läuft währenddessen weiter.