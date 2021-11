Emmentaler Künstlerin – Vernissagen und Preise bedeuten ihr nicht viel Anna Katharina Scheidegger stellt ihre Kunst dort aus, wo ihre Karriere als junge Frau angefangen hat: in der Kulturmühle in Lützelflüh. Nina-Lou Frey

Von Lützelflüh nach Paris und wieder nach Lützelflüh: Anna Katharina Scheidegger in der Kulturmühle. Foto: Adrian Moser

Köpfe aus Eis. Blumen sind darin eingefroren. Von der Seite und frontal lichtete Anna Katharina Scheidegger das kalte Objekt ab – ihren eigenen, nachgebildeten Schädel. Die grossen Fotografien lehnen an der Wand in der Kulturmühle in Lützelflüh. Die Frau in leuchtendem Orange baut die Ausstellung dort auf, wo sie vor über zwei Jahrzehnten zum ersten Mal Werke gezeigt hatte.

Hier sei es anders, als in irgendeiner Galerie auszustellen, viel emotionaler. Hier in der Region, in Grünenmatt, ist sie aufgewachsen. Seit ihrer Kindheit dokumentiert die Künstlerin ihre Ideen und Beobachtungen täglich in einem schwarzen Buch, das sie stets bei sich trägt. Es sind inzwischen über 150 Bücher geworden. Durchs Zeichnen und Experimentieren mit Materialien habe sie schon als Kind eine gesunde Beziehung zur Natur aufgebaut.