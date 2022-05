Bei der Beatenbucht – Vermisster Taucher tot geborgen Ein bei der Beatenbucht am Freitag tot geborgener Taucher war seit Mitte Mai im Kanton Basel-Land als vermisst gemeldet.

In der Beatenbucht (links) ist ein vermisster Taucher aus dem Kanton Basel-Land tot geborgen worden. Foto: Bruno Petroni

Am Freitagnachmittag wurde im Thunersee bei der Beatenbucht (Gemeinde Sigriswil) ein lebloser Körper in einer Tiefe von über Hundert Metern gesichtet – und zwar im Rahmen einer Suchaktion mithilfe eines mobilen Unterwasserroboters einer Drittperson. Das teilen die regionale Staatsanwaltschaft Oberland und die Kantonspolizei Bern mit. Dabei konnten die Spezialisten der Seepolizei der Kantonspolizei Bern die Person in der Folge bergen.

68-jährigen Schweizer

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 68-jährigen Schweizer. Er war seit Mittwoch, 11. Mai, im Kanton Basel-Land als vermisst gemeldet. Hinweise ergaben, dass der Mann alleine ab dem Tauchplatz Fischbalmen im Thunersee auf einem Tauchgang gewesen sein musste.

Trotz umfangreichen Suchmassnahmen konnte der Taucher vorerst jedoch nicht gefunden werden, melden die regionale Staatsanwaltschaft Oberland und die Kantonspolizei Bern weiter. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland sind zur genauen Todesursache weitere Ermittlungen im Gang.

pd

