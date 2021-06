Am Freitag in Zulg gefallen - Vermisster ist neunjähriger Bub

Unfall an der Zulg in Steffisburg – Grosse Suchaktion nach dem Vermissten angekündigt Bei der minderjährigen Person, die am Freitag in die Zulg gefallen ist, soll es sich um einen neunjährigen Jungen handeln. Für Donnerstag ist eine grosse Suche nach ihm angesetzt. Janine Zürcher

Der Zulgspitz, wo die Zulg in die Aare fliesst, am 25. Juni 2021. Foto: Marco Zysset

Von der minderjährigen Person, die am letzten Freitag in die Zulg gefallen ist, fehlt nach wie vor jede Spur. «Wir haben keine neuen Erkenntnisse», sagt Patrick Jean, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern. Die Suche laufe nach wie vor, zu Wasser und zu Land.

Am Dienstagabend strahlte der Fernsehsender Tele Bärn einen Beitrag aus, in dem ein Cousin des Vermissten zu Wort kommt. Gemäss den Angaben des Mannes handelt es sich um einen neunjährigen Jungen, der beim Ballspielen am Ufer der Zulg ins Wasser geriet. Die Kantonspolizei hat sich zu dieser Information am Mittwoch nicht geäussert.

Laut einem Video auf der Plattform Instagram will die Firma 360gradsecurity morgen Donnerstag eine grosse Suchaktion durchführen.

