Am Niesen bei Reichenbach – Vermisster Gleitschirmpilot tot geborgen Am Montagnachmittag wurde am Niesen ein Mann bei einer Suchaktion in unwegsamem Gelände tot aufgefunden. Er war am Montagmorgen als vermisst gemeldet worden.

Gleitschirmpilot fliegt vom Niesen (Symbolfoto). Foto: Bruno Petroni

Am Montagmorgen, 16. August, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass seit Sonntag ein Mann vermisst werde, der mutmasslich mit einem Gleitschirm unterwegs gewesen sei. «Umgehend wurden Suchmassnahmen eingeleitet, an denen sich mehrere Dienste der Kantonspolizei sowie ein Helikopter der Rega beteiligten», heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der Kapo und der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland vom Dienstag.

Bei der Suchaktion sichtete die Helikoptercrew am Montagnachmittag den Vermissten am Niesen in Reichenbach in unwegsamem Gelände. Ein Mitarbeiter der Alpinen Rettung Schweiz, ein Notarzt sowie ein Gebirgsspezialist der Kapo konnten den Mann nur noch tot bergen. Es handelt sich um einen 29-jährigen, im Kanton Bern wohnhaften Schweizer.

«Nach bisherigen Erkenntnissen muss davon ausgegangen werden, dass der Mann am Sonntag allein unterwegs gewesen und dabei auf einem Gleitschirmflug in Not geraten und abgestürzt war», heisst es im Communiqué.

pkb

