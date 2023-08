Unglück am Vorder Zinggenstock – Vermisster Berggänger tot aufgefunden Am Montagmorgen ist der Kantonspolizei Bern ein Berggänger als vermisst gemeldet worden. Er konnte im Rahmen einer Suchaktion mit einem Helikopter nur noch tot geborgen werden. PD

Ein Berggänger ist unterwegs in Richtung Vorder Zinggenstock (rechts) tödlich verunglückt. Foto: Bruno Petroni

«Vermisster Berggänger.» Diese Meldung ging am Montag, 31. Juli, kurz vor 9 Uhr bei der Kantonspolizei (Kapo) Bern ein. «Umgehend wurde eine umfassende Suchaktion eingeleitet», heisst es in einer Mitteilung der Kapo: «Dabei konnte der Mann – nach diversen Ortungsmassnahmen – schliesslich im Rahmen eines Suchflugs der Rega, am selben Tag kurz vor 19 Uhr, gesichtet und in der Folge nur noch tot geborgen werden.»

Berggänger war allein unterwegs

Gemäss ersten Erkenntnissen war der Berggänger allein vom Berghaus Oberaar (Gemeinde Guttannen) in Richtung Vorder Zinggenstock unterwegs. «In weglosem Gelände kam der Mann aus ungeklärten Gründen zu Fall und stürzte in der Folge ab, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog», so die Kapo weiter. Beim Verunglückten handelt es sich um einen 72-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Im Einsatz standen neben Angehörigen der Alpinen Rettung Schweiz ein Helikopter der Rega sowie diverse Dienste der Kapo Bern – unter anderem Gebirgsspezialisten und eine Hundeführerin mit Personenspürhund. Zum Unglück sind Ermittlungen aufgenommen worden.

