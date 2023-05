Vermisster in Faulensee – Der Mann ist wieder aufgetaucht Der 84-jährige Demenzkranke ist im Bürgwald zwischen Faulensee und Spiez gefunden worden. Er ist unverletzt.

Der 84-jährige Mann, der seit Dienstag in Faulensee vermisst war, konnte am späten Mittwochabend aufgefunden werden, das teilt die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mit. Nach einer Meldung aus der Bevölkerung nahmen Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern mithilfe eines Diensthundes spezifisch im Bürgwald die Suche auf. Sie fanden daraufhin den orientierungslosen Mann, der an starker Demenz leidet, abseits von Gehwegen im Dickicht.

Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht. Er ist aktuellen Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Der Bürgwald, vom Rebberg her gesehen. Links der Hügel Tschuggen, rechts der Bürghügel mit

prähistorischen Überresten. Foto: Guido Lauper

pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.