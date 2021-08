Unglück in Grindelwald - Vermisste Wanderin tot geborgen

Unglück in den Bergen – Vermisste Wanderin tot geborgen Am Sonntagnachmittag ist in der Region Milchbach in Grindelwald eine Wanderin tot geborgen worden. Sie war seit Samstagabend als vermisst gemeldet.

Die Wanderin war allein unterwegs (Symbolbild). Foto: BOM

Am Sonntagnachmittag wurde im Rahmen einer Suchaktion in Grindelwald im Gebiet Milchbach im Bereich der Halsflüö ein lebloser Körper gesichtet. Mithilfe von Spezialisten des Fedpols konnten die Einsatzkräfte der Rega, der Alpinen Rettung Schweiz sowie Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern die Person in der Folge aus dem schwer zugänglichen und unwegsamen Gelände bergen.

Dies geht aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern und der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland hervor. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 66-jährige deutsche Staatsangehörige. Sie war seit Samstagabend als vermisst gemeldet. Trotz umfangreichen Suchmassnahmen, darunter auch mehrere Suchflüge mit Helikoptern und die Suche mit einem Personenspürhund, konnte die Wanderin vorerst nicht gefunden werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss davon ausgegangen werden, dass die Frau, die sich allein auf einer Wanderung befand, aus noch ungeklärten Gründen abstürzte und tödlich verletzt wurde.

pkb

