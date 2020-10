Tragischer Unfall im Toggenburg – Vermisste Wanderin tot aus Fluss geborgen Eine 74-jährige Frau ist bei einem Wehr der Thur in Krummenau leblos aufgefunden worden. Die Kantonspolizei St. Gallen geht von einem Unfall aus.

Bei diesem Wehr bei Krummenau ist die vermisste Frau gefunden worden. Foto: Kapo SG

Eine Frau wurde am Freitagmorgen tot in einem Wehr der Thur bei Krummenau aufgefunden. Die 74-Jährige war am Donnerstagnachmittag bei einer Wanderung entlang des Flusses vermisst worden.

Die St. Galler Polizei erhielt am Donnerstag um 16.15 Uhr die Meldung, dass eine Frau vermisst wird. Sie war zusammen mit drei Kolleginnen auf einer Wanderung entlang des Thurwegs. Die Frau befand sich mit etwas Abstand hinter ihren Kolleginnen, wie die St. Galler Kantonspolizei am Freitag schrieb. Die Wanderinnen bemerkten plötzlich das Fehlen der 74-Jährigen.

Es wurde eine grosse Suchaktion gestartet. Neben mehreren Polizeipatrouillen standen zwei Helikopter, die örtliche Feuerwehr, mehrere Hundeführer mit Suchhunden, Polizeitaucher, die Alpine Einsatzgruppe und Drohnen der Polizei, die Alpine Rettung sowie ein Care-Team im Einsatz.

Am frühen Freitagmorgen wurde in einem Wehr der Thur in Krummenau ein lebloser Körper im Wasser gesichtet und geborgen. Dabei dürfte es sich um die vermisste 74-jährige Frau aus dem Kanton Schaffhausen handeln, hiess es weiter. Die Identifizierung und die Ermittlung der Todesursache wird durch das Institut für Rechtsmedizin erfolgen. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus.

SDA/fal