Sie stürzte in die Tiefe – Vermisste Wanderin tot aufgefunden Die 39-Jährige, die seit Sonntag nach einer Wanderung vermisst wurde, ist am Freitagnachmittag in Grindelwald verstorben aufgefunden worden.

Das Berghaus Bäregg über Grindelwald – von hier brach die Wanderin am letzten Sonntag auf und kehrte nicht nach Hause zurück. Foto: Bruno Petroni

Am Freitag um 13.45 Uhr haben Einsatzkräfte die Wanderin, die seit Sonntag vermisst worden war, in Grindelwald tot aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau auf einer Wanderung im Gebiet zwischen dem Bergrestaurant Bäregg und Bänisegg in die Tiefe gestürzt und verstorben, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

Die 39-jährige Schweizerin aus dem Kanton Zürich war am Sonntagabend von einer Wanderung in Grindelwald nicht zurückgekehrt, weshalb zahlreiche Einsatzkräfte eine grossangelegte Suche begannen. Unter anderem gestützt auf Hinweise durch andere Wanderinnen und Wanderer im Wandergebiet konnte die Frau schliesslich im Bänisegg lokalisiert und geborgen werden.

Nebst Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern und der Alpinen Rettung Schweiz standen Mitarbeitende der Rega im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Geschehnisse aufgenommen. Ein Unfallgeschehen steht im Vordergrund.

PD/flo

