Basel fordert Lugano, Zürich gegen St. Gallen abgesagt

Nicht nur in Lausanne wird am heutigen Nachmittag Fussball gespielt, auch in Lugano steht eine Partie auf dem Programm. Die überraschenden Luganesi, die in dieser Saison noch nie verloren haben, empfangen den FC Basel in einer Art "Verfolgerduell" hinter den BSC Young Boys. Natürlich werden wir Sie auch über dieses Spiel auf dem Laufenden halten.

Eigentlich wäre für heute Nachmittag noch ein zweites "Verfolgerduell" geplant gewesen und zwar jenes zwischen dem FC Zürich und dem FC St. Gallen. Aufgrund zweier Corona-Fällen bei den Espen musste die Partie jedoch kurzfristig verschoben werden.