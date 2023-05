Avag Thun – Verlosung von Gratistickets für Gölä und Veronica Fusaro Die Avag Thun öffnet ihre Türen und lädt zum grossen Fest.

Die Kehrichtverwertungsanlage Thun feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Foto: PD

Noch in den 60er-Jahren wurden Abfälle vielenorts wild deponiert, woraus zahlreiche Umweltprobleme resultierten. 1973, also vor 50 Jahren, schlossen sich sieben Gemeinden und zwei lokale Unternehmen zusammen, um diesem Treiben ein Ende zu setzen. Daraus entstand die in Thun ansässige Avag Umwelt AG. Seither hat sich die einstige Deponiebetreiberin zu einem umfassenden Umweltunternehmen entwickelt. «Diese Entwicklung wäre ohne die Treue und das Vertrauen unserer Kundschaft nie möglich gewesen, darum möchten wir Merci sagen und das Jubiläum zusammen mit der Bevölkerung feiern», lässt sich VR-Präsident Beat Brechbühl in einer Medienmitteilung zitieren.

Um das 50-jährige Bestehen der Firma und das 20-Jahr-Jubiläum der Kehrichtverwertungsanlage Thun zu feiern, hat die Avag kommenden Monat etwas Besonderes geplant: Am Freitag, 16. Juni, findet ein Gratiskonzert mit Gölä und Veronica Fusaro statt. Die Avag verlost ab sofort unter Avag.ch/50 zahlreiche Gratistickets in der Bevölkerung. Und am Samstag, 17. Juni, öffnet die Avag die Türen der KVA Thun und gewährt Einblicke in die modernen Kehrichtverwertungs- und Energieproduktionsprozesse.

