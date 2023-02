Im australischen Outback – Verlorene radioaktive Kapsel wiedergefunden In Westaustralien suchten die Behörden fieberhaft nach einer radioaktiven und nur millimetergrossen Kapsel. Nun wurde sie laut Behördenangaben gefunden. UPDATE FOLGT

Die Kapsel war Teil eines Messgeräts, mit dem in der Gudai-Darri-Mine die Dichte von Eisenerz gemessen wird. Foto: Department of Fire and Emergency Services (Keystone)

Eine winzige hoch radioaktive Kapsel, die im australischen Bundesstaat Western Australia verloren gegangen war, ist am Mittwoch wieder aufgetaucht. Wie die Regionalregierung mitteilte, wurde die Kapsel des Bergbauriesen Rio Tinto am Morgen gefunden, nachdem sie bei einem Transport vor etwa zwei Wochen verschwunden war.

«Ich möchte betonen, dass dies ein aussergewöhnliches Ergebnis ist. Es ist wirklich eine Nadel im Heuhaufen, die gefunden wurde, und ich glaube, Westaustralier können heute Nacht besser schlafen», sagte der regionale Katastrophenschutzminister Stephen Dawson an einer Pressekonferenz. Die Kapsel ist Dawson zufolge etwa 50 Kilometer südlich von Newman gefunden worden, von einem Team der Australian Nuclear Science and Technology Organisation und dem Department of Fire and Emergency Services.





AFP

