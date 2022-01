Saleh Chihadeh nach Ägypten – Verliert der FC Thun seinen Topskorer? Der 27-jährige Palästinenser aus dem Wallis steht vor einem Wechsel nach Afrika. Peter Berger

War das achte Ligator sein letztes für Thun: Saleh Chihadeh erzielt vor Weihnachten gegen Schaffhausens Francesco Ruberto das 2:1. Foto: Claudio De Capitani/Freshfocus

Acht Tore hat Saleh Chihadeh in der laufenden Meisterschaft für den FC Thun erzielt, dazu eines im Cup. Der Mittelstürmer ist damit mit Abstand der beste Knipser im Team von Carlos Bernegger. Doch nun droht sein Abgang. Gemäss dem Onlineportal Nau.ch soll der 27-jährige Stürmer in Kürze in der 18 Mannschaften umfassenden ägyptischen Premier League beim zwölftplatzierten Future FC unterschreiben.

Thuns Sportchef Dominik Albrecht äussert sich auf Anfrage nicht zum möglichen Transfer. Der Wechsel des palästinensischen Internationalen (5 Länderspiele) dürfte den Oberländern dringend benötigtes Geld einbringen. Allerdings hat Albrecht schon beim Trainingsstart Anfang Januar entgegen früheren Beteuerungen festgehalten, dass man auf dem Transfermarkt noch aktiv werden könnte. Das internationale Transferfenster schliesst am Montag.

Saleh Chihadeh feiert seine Torerfolge auch mal akrobatisch. Foto: Peter Schneider/Keystone

Chihadeh war mit elf Toren schon in der ersten Saison nach dem Abstieg in die Challenge League Thuns bester Torschütze gewesen. Er war in der Saison 2013/14 vom FC Naters zu den Oberländern gestossen, wechselte zwischendurch zum SC Kriens, bevor er 2019 nach Thun zurückkehrte. 14 seiner 73 Einsätze für den FCT absolvierte er in der Super League (2 Tore). Insgesamt erzielte der Familienvater und Besitzer eines Coiffeursalons in Brig für die Thuner 22 Tore.

