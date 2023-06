«Hoselupf» – News aus dem Schwingen – Verletzungshexe geht um, und ein Eidgenosse hat «die Schnauze voll» Marco Oppliger Philipp Rindlisbacher

Der beste Südwestschweizer ist angefressen: Lario Kramer verlor am Neuenburger Kantonalen den zweiten Schlussgang de suite in dieser Saison – und den zehnten insgesamt. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Kramer und die schwarze Bilanz

Es ist zum Mäusemelken für Lario Kramer. Am vergangenen Sonntag traf er im Schlussgang des Neuenburger Kantonalen auf Benjamin Gapany und musste sich schon nach weniger als einer Minute ins Sägemehl betten lassen. Das gleiche Szenario hatte sich eine Woche zuvor am Freiburger Kantonalen gegen Romain Collaud ereignet.

15-mal stand der Galmizer an einem Kranzfest schon in einem Schlussgang, er hat unter anderem auf dem Stoos und am Urner Kantonalen triumphiert und dabei die hochkarätige Konkurrenz aus dem Bernbiet und der Innerschweizer brüskiert. Aber eben: 10 dieser 15 Schlussgänge beendete Kramer auf dem Rücken. Weshalb er jüngst gegenüber den «Freiburger Nachrichten» ziemlich zerknirscht festhielt: «Davon habe ich langsam die Schnauze voll.»

Zwei Brüder im Gleichschritt

Auf den ersten Blick sind sie doch ziemlich unterschiedlich: Der eine wiegt gut 140 Kilo, wurde wegen seiner Postur und des nicht eben immensen Trainingsfleisses in Jugendjahren «Stucki 2» genannt. Der andere ist ein Modellathlet, arbeitet als Personal Trainer. Philipp Roth mag inkonstant sein und sein Potenzial nicht ausschöpfen, hat aber an zwei Eidgenössischen den Kranz gewonnen. Jene begehrte Auszeichnung fehlt Dominik Roth (26) noch immer, mit 33 Kränzen aber hat er beinahe doppelt so oft Eichenlaub geholt wie sein zwei Jahre älterer Bruder.

In Môtiers nahmen die beiden Seeländer als Gäste am Neuenburger Kantonalen teil und landeten im geteilten vierten Rang. Der sonntägliche Ausflug ins Val de Travers hat sich also gelohnt – wobei nicht nur die Konkurrenz in der Südwestschweiz geringer war als im Bernbiet, auch der Zuschaueraufmarsch (weniger als 1000 verkaufte Tickets) blieb überschaubar.

Das Lazarett füllt sich

Längere Auszeit: Der Zuger Eidgenosse Marcel Bieri hat sich im Training einen Bänderriss im Fuss zugezogen. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Schwingen ist kein Sport für Zartbesaitete. Wenn je über 100 Kilogramm – ein Grossteil davon Muskelmasse – aufeinanderprallen, dann strapaziert das Gelenke, Bänder und Sehnen massiv. Und so überrascht es nicht sonderlich, dass das Lazarett schon wieder ordentlich mit hochkarätigen Patienten gefüllt ist.

Bereits gelaufen ist die Saison für den Baselbieter Eidgenossen Adrian Odermatt, er zog sich am Oberaargauischen gegen Gustav Steffen einen Riss am grossen Brustmuskel zu. Derweil erklärte Samuel Giger zumindest für das St. Galler Kantonale vom vergangenen Sonntag Forfait, nachdem er sich im Training verletzt hatte. Und auch in Alpnach beim Obwaldner Kantonalen gab es prominente Abwesende: Die Innerschweizer Eidgenossen Marcel Bieri und Matthias Herger mussten wegen Blessuren ebenso passen wie Talent Noe van Messel.

Der Kronprinz beweist sein Talent

Grosser Sieg: Sinisha Lüscher bezwingt am Aargauer Kantonalen den Eidgenossen Patrick Räbmatter. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Er ist erst 17, gilt aber längst als Schwinger-Juwel. Und am Aargauer Kantonalen in Möhlin verdeutlichte Sinisha Lüscher, wozu er bereits fähig ist. Mit Patrick Räbmatter bodigte er nicht nur einen Eidgenossen, es reichte ihm gar zum zweiten Rang. Lüscher, der 2021 den eidgenössischen Nachwuchsschwingertag des Jahrgangs 2006 gewann, hatte als Bub immer wieder gesagt, er wolle der erste schwarze Schwingerkönig werden.

Der Sohn einer Schweizerin und eines Ghanaers spürte und erlebte wegen seiner Hautfarbe als Junior jedoch Ablehnung, er wurde schikaniert und ausgegrenzt. «Es war schlimm, ich habe sehr darunter gelitten», sagte er einst gegenüber dieser Zeitung. Tempi passati – längst wird der Aargauer in Schwingerkreisen akzeptiert. Und dürfte noch manche schöne Schlagzeile liefern.

