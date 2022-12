Brand in Bern-Bümpliz – Verletzter nach Feuer in Wohnung In der Nacht auf Dienstag musste die Feuerwehr zu einem Haus in Bümpliz ausrücken.

Das Haus an der Statthalterstrasse in Bümpliz wird gelöscht. Foto: zvg/Kantonspolizei Bern

In der Nacht auf Dienstag kam es in Bern zu einem Wohnungsbrand. Kurz vor ein Uhr ging bei der Polizei eine Meldung ein, dass an der Statthalterstrasse in Bümpliz in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen sei.

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, die Bewohnenden des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen. Eine Person wurde mit Verletzungen vorsorglich ins Spital gebracht.

pd/zec

Fehler gefunden?Jetzt melden.