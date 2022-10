Beim Bahnhof geschlagen – Verletzter nach Auseinandersetzung in Lyss – Zeugen gesucht Bei einer Auseinandersetzung an der Bahnhofstrasse in Lyss ist am Donnerstagabend ein Mann verletzt worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Die Berner Kantonspolizei war am Donnerstagabend in Lyss im Einsatz. (Symbolbild) Bild: Keystone

Am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr kam es beim Bahnhof Lyss zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde. Die Kantonspolizei Bern konnte den mutmasslichen Täter später festnehmen und sucht zur Klärung der Ereignisse Zeuginnen und Zeugen.

Wie die Kantonspolizei meldet, waren bei der Auseinandersetzung mehrere Personen anwesend. Ein 42-jähriger Mann wurde geschlagen und begab sich zur Polizeiwache Lyss. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Gegen 23.45 Uhr rückte eine die Polizei an einen weiteren Einsatz an den Marktplatz in Lyss aus, wo unanständiges Benehmen und Sachbeschädigung gemeldet wurde. Sie hielt dort einen Mann an, der mutmasslich an der Auseinandersetzung am Bahnhof beteiligt gewesen war. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Zur Klärung der Ereignisse sucht die Kantonspolizei Bern Zeuginnen und Zeugen. Personen, die das Geschehen beim Bahnhof am Donnerstagabend beobachtet haben, sind gebeten, sich bei unter folgender Nummer zu melden: +41 32 324 85 31.

pd/Miriam Schneuwly

