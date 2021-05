Verrückte Fussballpartie in Argentinien – Verletzter Feldspieler wird im Tor zum Matchwinner Die Goalies: coronabedingt ausgefallen. Die Ersatzspieler: ebenso. River Plate feiert in der Copa Libertadores einen speziellen Sieg. Herbie Egli

Eigentlich Mittelfeldspieler, aber auch im Tor stark: Enzo Nicolás Pérez von River Plate. Foto: Juan Ignacio (Keystone)

Es sprach nicht viel für River Plate. Beim argentinischen Fussballclub hatten sich im Vorfeld der Partie in der Copa Libertadores gegen den kolumbianischen Verein Independiente Santa Fe rund 20 Spieler mit Corona infiziert – darunter sämtliche Goalies. River Plate trat also mit einem Rumpfteam an. Und mit einem angeschlagenen Mittelfeldspieler im Tor.

Enzo Nicolás Pérez erholte sich eigentlich von einer Knieverletzung. Dennoch schlüpfte er ins Torhüterdress. Und machte seine Sache ausserordentlich gut. Er liess die gegnerischen Spieler mit seinen Paraden verzweifeln und hatte massgeblichen Anteil am 2:1-Sieg seines Teams. Pérez liess sich nach der Partie von seinen Teamkameraden feiern und wurde auch noch zum Mann des Spiels ausgezeichnet.

Pérez lässt sich von seinen Teamkollegen feiern. Foto: Juan Ignacio (Keystone)

Verband stellt sich quer

Wegen der vielen Coronafälle wollte River Plate Spieler aus den Jugendteams nachnominieren. Beim südamerikanischen Verband Conmebol fand der argentinische Club dafür aber kein Gehör. Das Gesuch wurde abgelehnt. Wäre es angenommen worden, hätte es diese wunderbare Geschichte aus dem südamerikanischen Fussball vermutlich gar nicht gegeben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.