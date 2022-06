Polizei nimmt Mann fest – Verletzter bei Schlägerei in Bern Am Sonntagabend kam es in Bern zu einer Prügelei an der Laupenstrasse. Ein Mann musste ins Spital gebracht werden.

Am Sonntag kurz nach 22.20 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern einee Schlägerei an der Laupenstrasse in Bern gemeldet. Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden auf Höhe der Hausnummer 15 einen verletzten Mann vor.

Er wurde durch ein Ambulanzteam medizinisch versorgt und anschliessend ins Spital gebracht. Gemäss Aussagen hatten vier Männer, wovon einer an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein soll, den Ort der Schlägerei kurz zuvor verlassen.

Der Polizei gelang es, die vier Männer anzuhalten und brachte sie für weitere Abklärungen auf eine Wache. Einer der vier Männer, welcher mutmasslich an der Auseinandersetzung beteiligt war, wurde vorläufig festgenommen. Die übrigen drei Männer wurden später aus der Festnahme entlassen.

PD/flo

