Camping überschwemmt – Verletzte nach Unwetter in Kandersteg Am späten Sonntagabend gewitterte es im Kanton Bern stark. Fünf Personen wurden leicht verletzt. UPDATE FOLGT

Heftige Gewitter zogen über den Kanton Bern (Symbolbild). Foto: Urs Jaudas

In Kandersteg sind der Campingplatz und Wohnquartiere während des Gewitters in der Nacht auf Montag teilweise überschwemmt worden. Fünf Personen wurden leicht verletzt.

In Bowil starben mehrere Kühe, nachdem ein Blitz in einen Baum eingeschlagen hatte, wie die Kantonspolizei Bern am Montagmorgen weiter mitteilte.

Bis 8.30 Uhr am Montagmorgen erreichten die Polizei rund 90 Schadensmeldungen, vorwiegend aus dem Raum Münchenbuchsee und Jegenstorf. In den meisten Fällen war Wasser in Keller eingedrungen.

Die Hochsommerphase war am Sonntagabend in einigen Regionen der Schweiz vereinzelt mit heftigen Hagelgewittern zu Ende gegangen. Videos auf verschiedenen Onlineplattformen zeigten Unwetter mit starkem Hagel und Regenfällen.

SDA/flo