Zwei Lenker hospitalisiert – Verletzte bei Unfall mit drei Motorrädern Am Sonntagmittag sind in Eggiwil Fahrende dreier Motorräder verunfallt. Zwei Lenker mussten verletzt ins Spital gebracht werden, ein weiterer wurde leicht verletzt. Infolge des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen. Giannis Mavris

Die drei Motorräder kollidierten auf der Siehenstrasse im Bereich des Knubels. Bild: Google Maps

Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor 13 Uhr auf der Siehenstrasse in Eggiwil. Gemäss ersten Abklärungen fuhren zwei Motorradlenker vom Schallenberg herkommend in Richtung Eggiwil. Ein weiterer Motorradlenker war von Eggiwil herkommend in die Gegenrichtung unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen stürzten im Bereich des Knubels in einer Kurve alle drei Motorradlenker.