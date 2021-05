Vor dem Spiel

Hallo und herzlich willkommen zum Klassiker zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich. Ja, es geht mal wieder um etwas in dieser Partie. Nicht grad so wie vor 15 Jahren, bei dieser legendären Finalissima, aber dennoch wird um die CL gespielt. Basel will da rein (in die Conference League), der FCZ auf keinen Fall (in die Challenge League). Wir sind gespannt.