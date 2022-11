Die Ausgangslage

Bei der SP hat noch niemand offiziell eine Kandidatur bekannt gegeben. Klar ist: Die SP-Spitze will ein Zweierticket mit zwei Frauen. In Frage kommen u. a. Eva Herzog (BS), Flavia Wasserfallen (BE), Evi Allemann (BE) und Elisabeth Baume-Schneider (JU). Pascale Bruderer (AG) verzichtet auf eine Kandidatur.

v.l.n.r.: Eva Herzog, Flavia Wasserfallen, Evi Allemann und Elisabeth Baume-Schneider. Fotos: Keystone/Montage: nag

Gemeldet hat sich auch der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch. Auch er will sich eine Kandidatur überlegen. Damit aber stösst er natürlich die Parteileitung, die ein reines Frauenticket will, vor den Kopf. Im Interview fordert SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer Jositsch dazu auf, auf eine Kandidatur zu verzichten. Wird er dennoch den Bruch mit der eigenen Partei wagen?

Chiesa und Pfister nehmen Jostisch bereits Wind aus den Segeln

Eine wilde Kandidatur von Jositsch wäre wohl chancenlos. SVP-Präsident Marco Chiesa hat bereits erklärt, dass seine Partei voraussichtlich eine Person vom offiziellen SP-Ticket wählt und auch die anderen Präsidenten haben bislang nichts Abweichendes verlauten lassen. Sehr dezidiert hat sich Mitte-Chef Gerhard Pfister auf Twitter zu Jositschs Wahlchancen geäussert. Dieser sei nie ein Kind der Revolution gewesen. «Ohne SP wäre er nicht Ständerat geworden. Mit der SP wird er jetzt halt nicht Bundesrat.»