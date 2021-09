A1 Kirchberg-Kriegstetten – Verkehrsumstellung für die nächste Bauphase Weiter gehen die Arbeiten auf der Autobahn: Dafür braucht es eine neue Verkehrsführung und verschiedene Nachtsperrungen.

So geht es bei den Belagsarbeiten zu und her. Foto: PD

Die Gesamterneuerung der A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten kommt in eine neue Bauphase, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt. Erst einmal findet die Umstellung statt, bei der in der Fahrbahnmitte noch verschiedene Arbeiten anstehen. Dafür wird eine neue Verkehrsführung eingerichtet. Der Verkehr wird in beiden Richtungen nach aussen versetzt, um in der Mitte Platz für die Baustelle zu schaffen.

Dafür wird die Normalspur in Fahrtrichtung Bern während einer Nacht wie folgt gesperrt: 13. September, 20.30 Uhr, bis 14. September, 4.30 Uhr: Sperrung der Normalspur in Fahrtrichtung Bern.

In den folgenden Nächten (14./15. bis 17./18.) werden beim Anschluss Kirchberg verschiedene Belagsarbeiten durchgeführt, die einen Spurabbau auf kurzer Strecke bedingen. Ungefähr Mitte Oktober findet die Verkehrsumstellung auf die nächste Bauphase statt, die wiederum einzelne Nachtsperrungen bedingt.

Arbeiten bei der Umfahrung Kirchberg

Auch im Tunnel der Umfahrung Kirchberg wird weiterhin an der Instandsetzung gearbeitet. Für die letzte Bauphase besteht seit Mitte August tagsüber eine zweispurige Verkehrsführung und nachts eine Sperrung der Fahrtrichtung Koppigen. Nun wird die Oberflächenbeschichtung angebracht. Diese muss während längerer Zeit aushärten können, ohne dass der Verkehr durch die Röhre rollt.

Die Sperrung beginnt am 17. September um 18.45 Uhr. Die Arbeiten dauern bis Samstagnacht, sodass die Beschichtung am Sonntag aushärten kann. Die Umfahrung Kirchberg wird voraussichtlich bis Montag, 20. September, 5 Uhr gesperrt.

Abschliessend sind noch mehrere Nachtsperrungen für Fertigstellungsarbeiten, den Einbau der neuen Betriebs- und Sicherheitsausrüstung und den Rückbau der Baustelle erforderlich: 20. September bis 23. Oktober 2021, jeweils unter der Woche von 20 Uhr bis 5 Uhr.

rsc/pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.