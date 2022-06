Gemeindeversammlung Uetendorf – Verkehrsplanung löst kontroverse Reaktionen aus Der Souverän wurde über die Verkehrsplanung im Dorfzentrum orientiert. Dabei wurden bereits erste kritischen Stimmen laut am Vorhaben. Andreas Tschopp

So schlängelt sich die Dorfstrasse durch Uetendorf. Im Zentrum soll der Verkehr darauf nun beruhigt werden. Foto: Andreas Tschopp

Eine «latente Unzufriedenheit» bestehe über die Verkehrssituation im Dorfzentrum von Uetendorf. «Deshalb wollen wir uns im Hinblick auf die Neuüberbauungen am Höhenweg und auf dem Landi-Areal jetzt Gedanken machen über die Verkehrsplanung.» Das sagte Vizegemeindepräsidentin Anna Katharina Zenger an der Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Bach. Da stellte die für Hochbau und Planung zuständige Gemeinderätin am Montagabend 52 Stimmberechtigten das Konzept dafür vor, das eine Begleitgruppe ausgearbeitet hat und das nun mit Zeitplan (siehe Box) erstmals öffentlich vorgestellt wurde.