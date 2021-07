A6-Baustelle Kiesen–Thun – Verkehrsführung wird umgestellt und Teile des Zubringers werden gesperrt Auf der A6-Baustelle zwischen Kiesen und Thun-Nord beginnt demnächst eine neue Bauphase. Die Verkehrsführung wird im Rahmen von zwei Nachtetappen umgestellt. pd/hau

Blick aus der Vogelperspektive auf den A6-Zubringer Kiesen bei Thun. PD

Die Erneuerung der A6 zwischen Kiesen und Thun-Nord tritt in eine neue Bauphase. Nach der Autobahnmitte wurde in den letzten Monaten nun auch die neue Fahrbahn in Richtung Bern fertiggestellt, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Mittwoch mitteilte. Demnächst beginne die Erneuerung der Fahrbahn in Richtung Thun, hält das Astra weiter fest.

Bevor die Arbeiten auf dieser Seite starten könnten, müsse der Verkehr zuerst auf die bereits fertiggestellte Fahrbahnseite umgelegt werden. Dies geschieht in voraussichtlich zwei Nachtetappen in der ersten Augustwoche. In den betreffenden Nächten wird für die Verkehrsumstellung jeweils eine Fahrspur pro Richtung abgesperrt.

Blick auf die A6 im Bereich Thun-Nord. PD

Rampe teilweise schliessen

Vorgesehen sei die Umlegung der Fahrtrichtung Bern in der Nacht vom 2./3. August, die Fahrtrichtung Spiez folgt dann in der Nacht vom 6./7. August. Aktuell finden in mehreren Bereichen des Zubringers Kiesen Belagsarbeiten statt. Ab morgen Donnerstag muss dazu die Rampe, die vom Kreisel Oppligen zur Kantonsstrasse Richtung Jaberg und zur Kiesgrube führt, vorübergehend gesperrt werden. Das heisst, wer den Kreisel Oppligen Richtung Zubringer verlässt, kann anschliessend nur noch auf die Autobahn fahren, eine Fahrt nach Jaberg oder in die Kiesgrube ist nicht möglich. Die Umleitung ist via Kiesen signalisiert.

Die Sperrung der Rampe erfolgt von morgen Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 5 Uhr. Am gleichen Tag ist die Rampe von 20 Uhr bis Montag, 5 Uhr, durchgehend geschlossen. Wetterbedingte Verschiebungen sind nicht ausgeschlossen.

