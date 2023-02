Bauarbeiten in Köniz – Verkehrseinschränkungen auf der Hallmattstrasse Neue Strasse für geplantes Polizeizentrum: Ab Montag kommt es auf der Hallmattstrasse bei Niederwangen tagsüber zu Verkehrseinschränkungen.





Die Hallmattstrasse zwischen Kreisel Hallmatt-/Riedmoosstrasse und dem Kreisel Hallmattparc mit der Zufahrt zur Autobahn ist für Arbeiten an verschiedenen Leitungen vom 6. Februar 2023 bis zum 3. März 2023 nur einspurig befahrbar.

Die Arbeiten werden ausserhalb der Stosszeiten durchgeführt: Von 8 bis 16 Uhr wird der Verkehr wechselseitig geführt, während auf der anderen Strassenseite gearbeitet wird. Ein Verkehrsdienst regelt in dieser Zeit den Verkehrsfluss. Ausserhalb der Stosszeiten sowie während der Nacht und an den Wochenenden verläuft der Verkehr regulär über beide Strassenseiten.

Auf diesem Abschnitt verkehren mehrere Bernmobil-Linien, die Anschlüsse am Bahnhof Niederwangen sicherstellen müssen. Ebenso muss sichergestellt sein, dass sich kein Rückstau von Fahrzeugen auf die Autobahn bildet. Sollte es wegen hohem Verkehrsaufkommen zu übermässigem Rückstau kommen, so würde bei Bedarf eine Umleitung signalisiert und der Verkehr im Einrichtungsverkehr geführt. Ein Verkehrsdienst würde Autos und Lastwagen bis zu einer Entspannung der Verkehrslage via Riedmoosstrasse-Schwendistutz-Freiburgstrasse im Gegenuhrzeigersinn in Richtung Bauhaus-Kreisel umleiten.

Erschliessung des geplanten Polizeizentrums

Für die Abschlussarbeiten ab 3. März 2023 ist die Strasse regulär für Fahrzeuge nutzbar. Für den Fuss- und Veloverkehr wird eine entsprechende Signalisierung eingerichtet.

Grund für die Arbeiten ist die Erschliessung des geplanten neuen kantonalen Polizeizentrums und weiterer Gewerbebetriebe im Gebiet Niederwangen Unteres Juch. Die Gemeinde Köniz baut dazu eine neue Strasse als Anschluss an die bestehende Hallmattstrasse.

GemMeld Reg Bern/flo

