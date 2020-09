Unfall in Nidau – Verkehrsbehinderungen nach Frontalkollision In Nidau sind am Donnerstagmorgen zwei Autos frontal zusammengestossen. Beide Lenker sind wohl unverletzt. Der Unfallhergang ist noch unklar. UPDATE FOLGT

Warum der eine Wagen auf die falsche Seite der Verkehrsinsel geriet, ist noch unklar. Foto: Martin Bürki

Es muss kurz vor 6.30 Uhr am Donnerstag gewesen sein, als auf der Hauptstrasse in Nidau zwei Fahrzeuge frontal zusammenstiessen. Dabei war ein von Biel herkommender Wagen aus noch ungeklärten Gründen auf Höhe der Busstation Kirche auf die Gegenfahrbahn geraten. Drittpersonen haben den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Die Fahrbahn in Richtung Biel konnte gegen 7 Uhr wieder freigegeben werden, nachdem die Polizei eingetroffen und die Unfallaufnahme durchgeführt hatte. Sie hat die beiden Lenker, eine Frau sowie einen jüngeren Mann, einvernommen. Beide schienen unverletzt. Eine Bestätigung der Kantonspolizei steht noch aus.

mb