Lidl-Vertriebszentrum in Roggwil – Verkehr dürfte Zankapfel bleiben Mit einer Zonenplanänderung sollen die rechtlichen Grundlagen für das Bauprojekt von Lidl in der Brunmatt geschaffen werden. Ende August entscheiden die Stimmberechtigten. Tobias Granwehr

Lidl will sich auf dem Roggwiler Gugelmann-Areal in der Brunnmatt ansiedeln. Die bestehenden Gebäude würden verschwinden. Foto: Marcel Bieri

Die einen verbinden mit dem Bauprojekt grosse Hoffnungen. Andere dagegen befürchten Mehrverkehr und damit weniger Lebensqualität. So oder so wird das Vorhaben des Discounters Lidl auf dem ehemaligen Gugelmann-Areal in Roggwil in der Region noch viel zu reden geben.