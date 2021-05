Preis für das Heim in Kühlewil – Verkauft die Stadt ihr Heim zum Schnäppchenpreis? Die Stadt Bern hat 31 Millionen ins Heim in Kühlewil investiert. Und nun will sie es für 12 Millionen verkaufen. Hat sie eine Fehlinvestition getätigt? Stefan Schnyder

Die Renovationsarbeiten am Hauptgebäude des Heims wurden im Oktober 2020 abgeschlossen. Foto: Stefan Wermuth

31 Millionen Franken hat die Stadt Bern in den vergangenen zehn Jahren in die Sanierung des Alters- und Pflegeheims Kühlewil investiert. Ende Oktober 2020 wurde die umfassende Sanierung des aus der Gründungszeit stammenden Haupttrakts abgeschlossen. Sechs Jahre vorher, im 2014, feierte die Stadt die Einweihung des Wiesenhauses. Und jetzt will sie das Heim für 12 Millionen Franken an die Siloah-Stiftung verkaufen. Kann diese zu einem Schnäppchenpreis zugreifen?

Der städtische Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) verneint vehement: «Es ist für beide Seiten ein guter Deal. Der Verkaufspreis orientiert sich an den Erträgen, die sich mit einem Alters- und Pflegeheim erwirtschaften lassen.» Und er liege sogar leicht über dem Wert, den die Immobilienspezialisten von Wüest Partner errechnet hätten. Das Problem der Liegenschaft in Kühlewil bestehe darin, dass sie sich kaum für einen anderen Zweck umnutzen lasse.