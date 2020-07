Corona-Schutz im Detailhandel – Verkaufspersonal darf Masken tragen, tut es aber nicht In einer Berner Migros-Filiale soll eine Mitarbeiterin nach Hause geschickt worden sein, weil sie eine Maske trug. Was gilt für Angestellte im Detailhandel? Flavia Von Gunten

Diese Verkäuferin vom Globus Bern schützt mit der Maske und den Handschuhen sich selbst ebenso wie die Kundin. Foto: Nicole Philipp

Regula Bürki ist empört. Die Berner Gynäkologin erfuhr von einer Patientin, dass diese heimgeschickt wurde, als sie bei ihrer Arbeit in einer Stadtberner Migros-Filiale mit aufgesetzter Maske erschien. Aus medizinischer Sicht sei es zweifellos geboten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, so Bürki. Ihre Patientin holt für den Lieferdienst My Migros Waren aus den Regalen, welche Kundinnen online bestellt haben, und bringt ihnen diese nach Hause. Vom Schutz der Plexiglasscheiben, die an den Kassen montiert sind, kann sie darum nicht profitieren.