Politik Stadt Bern – Verjüngungskur für Stapi-Partei Das neue Kopräsidium der Grünen Freien Liste (GFL), Tanja Miljanović und Matthias Humbel, will eingängiger kommunizieren. Ohne das Flair für komplizierte Positionen zu verlieren. Jürg Steiner

Glauben an das Potenzial der GFL: Matthias Humbel und Tanja Miljanović . Foto: Franziska Rothenbühler

Mangelnde Machteffizienz kann man der Grünen Freien Liste (GFL) eigentlich nicht vorwerfen. Mit einem Wählendenanteil von knapp zehn Prozent schaffte sie es 2016, Alec von Graffenried an der mehr als doppelt so starken SP vorbei ins Amt des Stadtpräsidenten zu portieren. Sie ist eine massgebende politische Kraft in der Stadt, und doch konnte die kleine Partei, die einst aus der Fusion der FDP-Abspaltung Freie Liste und dem nonkonformistischen Jungen Bern entstanden war, diese Position in der vergangenen Legislatur nicht für sich nutzen.

Trotz grünem Megatrend verlor die GFL 2020 einen ihrer acht Parlamentssitze. Wohl auch, wie GFL-Stadtrat Manuel C. Widmer unlängst selbstironisch mutmasste, weil «unsere Positionen manchmal so differenziert sind, dass wir sie selber nicht mehr verstehen».