Vor den Wahlen in Langnau – Verjüngte EVP macht sich für Digitalisierung stark Die Partei wurmt es, dass die Gemeinde in Sachen durchlässiger Unterricht an der Oberstufe keinen mutigeren Schritt vorwärtsmacht. Susanne Graf

Die EVP möchte, dass die Gemeinde die Möglichkeiten der Digitalisierung besser nutzt. Symbolfoto: Reto Oeschger

Seit 2014 ist die EVP im Langnauer Gemeinderat nicht mehr vertreten. Das will sie jetzt ändern. Am 31. Oktober tritt sie mit fünf Personen zu den Wahlen an. Als Spitzenkandidaten nominierte sie André Röthlisberger und Christoph Utiger. Der 33-jährige Röthlisberger engagiert sich seit dem 1. Januar 2019 im Parlament. Er rutschte nach, als Utiger mitten in der laufenden Legislatur seinen Rücktritt erklärte.

Vor vier Jahren wollte Utiger gar Gemeindepräsident werden. Jetzt kandidiert er zusammen mit Röthlisberger neben den Parlamentsmitgliedern Doris Baumann und Regula Engel sowie Kurt Herren für einen Sitz in der Exekutive. Zurück in den Grossen Gemeinderat (GGR) will Utiger aber nicht, wie ein Blick auf die Wahlliste zeigt. Im GGR strebt die EVP einen Sitzgewinn an. Heute ist sie mit drei Personen vertreten.