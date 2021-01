Entscheid am Sonntag – Verhindert Corona die Lauberhorn-Rennen? Der Weltskiverband FIS prüft, ob die Reise nach Wengen vertretbar ist. Offenbar gibt es im Dorf viele Infizierte. Philipp Rindlisbacher

Beat Freuz springt über den Hundschopf in Wengen. Dieses Szenario könnte 2021 dem Coronavirus zum Opfer fallen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Verhindert Corona die Lauberhorn-Rennen? Wie FIS-Rennchef Markus Waldner in Adelboden mitteilte, sei unklar, ob der Weltcup-Tross nächste Woche nach Wengen dislozieren werde. Offenbar gibt es im Bergdorf verhältnismässig viele Infizierte, zudem sollen über die Feiertage viele britische Touristen zugegen gewesen sein. Der Weltskiverband FIS wolle nichts tun, was die reibungslose Durchführung des Saisonhöhepunkts gefährden könne, liess Waldner ausrichten. Mit dem Höhepunkt ist nicht der Klassiker am Lauberhorn gemeint, sondern die WM im Februar in Cortina d’Ampezzo.

Die FIS steht in Verbindung mit der Gesundheitsdirektion des Kanton Berns, am Sonntagmittag will sie die Beteiligten informieren.

Gemäss dem Schweizer Männer-Cheftrainer Tom Stauffer gebe es diverse Szenarien: Etwa den Status Quo, die Absage der Rennen, die Verschiebung an einen anderen Ort, aber auch die Durchführung mit Anpassungen. Bei der letzten Variante könnten Fahrer und Betreuer etwa in Interlaken und Grindelwald logieren, und per Spezial-Bahn quasi an den Start eskortiert werden.