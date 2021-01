Der Wanger Schulleiter appelliert – «Verhaltet euch alle, als wärt ihr in Quarantäne» Nach dem Corona-Ausbruch in der Mittelstufe schickt der Kanton rund 300 Kinder nach Hause, aber nur einen Bruchteil in Quarantäne. Der Schulleiter ist besorgt. Kathrin Holzer

Die Schule in Wangen ist vorübergehend zu. Übers Wochenende ist die Zahl der Corona-Fälle noch einmal angestiegen. Fotos: Beat Mathys

Für die rund 370 Schülerinnen und Schüler der Schule Wangen an der Aare blieb der Montag schulfrei. Schon am 21. Januar waren zwei 3./4. Klassen wegen mehrerer Corona-Fälle geschlossen worden. Nach weiteren positiven Testergebnissen bei Kindern und Lehrpersonen ordnete der Kantonsärztliche Dienst am Sonntag dann die Schliessung der gesamten Primarschule an.

Inzwischen seien «ungefähr 15 Fälle» bekannt, sagt Gundekar Giebel auf Anfrage. Ungefähr? «Ja, es werden laufend mehr», so der Kommunikationsverantwortliche der Berner Gesundheitsdirektion. Auch geht man beim Kanton aufgrund der bisherigen Untersuchungen davon aus, dass es sich in vielen Fällen um die britische Mutation des Virus handle.