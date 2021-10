Winter 2021/22 im Oberland – Verhaltener Optimismus bei den Skigebieten Grosse wie kleine Oberländer Wintersportdestinationen blicken einigermassen zuversichtlich in die neue Wintersaison. Fragen ums Covid-Zertifikat sind derzeit noch offen. Hans Peter Roth

Blick hinüber vom Fallboden zur Lauberhornschulter, wo im Dezember 2020 einiger Verkehr auf der Skipiste herrschte. Foto: Bruno Petroni

Aktuell ein Hauch Schnee im Berner Oberland bis unter 2000 Meter. Und kommende Woche möglicherweise bis auf 1000 Meter hinunter: Der Winter ist nicht mehr allzu fern – und damit die Wintersaison 2021/22 für die hiesigen Wintersportgebiete. Wie blicken Oberländer Bahn- und Skiliftbetreiber voraus?

«Wenn diesen Winter die Restaurants geöffnet sein dürfen, gehen wir davon aus, dass das Bedürfnis noch grösser sein wird.» Marie-Line Michel, Marketingverantwortliche Destination Gstaad

«Wir sind optimistisch und freuen uns auf den Winter.» So bringt es Marie-Line Michel, Marketingverantwortliche der Destination Gstaad, auf den Punkt. «Letztes Jahr war das Bedürfnis nach Aktivitäten an der frischen Luft gross. Wenn diesen Winter die Restaurants geöffnet sein dürfen, gehen wir davon aus, dass das Bedürfnis noch grösser sein wird.» Neben einem «Top-Skigebiet» habe die Wintersportregion Gstaad-Saanenland inklusive Schönried und Rougemont gerade den Non-Ski-Bereich, etwa das Winterwandern, in den letzten Jahren ausgebaut und könne dem Gast diverse Alternativen bieten.