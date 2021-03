Leserreaktionen – «Vergrämung muss besser funktionieren» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Umgang mit dem Raubtier Wolf.

Der Leserbriefschreiber Martin Hauswirth möchte die Natur, die ihm nicht passt, einfach exportieren. Der Wolf gehört seit tausenden Jahren ins Alpenland. Wir müssen unsere Herde schützen und den Wolf erfolgreich vergrämen. Diesbezüglich muss jeder Landwirt, der sich in einem Wolfsgebiet befindet, die Zustimmung erhalten den Wolf mit Gummischrot beschiessen zu dürfen. Der Wolf muss seinem Rudel die gefährlichen Situationen weitergeben können. Kein Lebewesen geht dorthin, wo ihm Schmerz, Elektroschläge oder Gummigeschosse drohen. Es nützt nichts, wenn der Wildhüter irgendwann in den Boden schiesst. In Wohngebieten muss die Vergrämung so oft wie möglich und von den betroffenen Leuten passieren. Wir müssen uns der Natur anpassen nicht die Natur uns Menschen. Hans Schmutz, Rubigen

Der Bundesrat spendiert der ganzen Bevölkerung fünf Selbsttests pro Monat und rechnet dabei mit Kosten von über 1 Milliarde Franken. Bezahlt der Bundesrat diese gratis Selbsttests von seinem Bundesratsgehalt? Oder trägt etwa die ganze Bevölkerung die Kosten für die geschenkten Tests? Weiss der Bundesrat, woher das Steuergeld kommt, das er ausgibt? Thomas Rudolf, Thun

Würden alle die Covid-App nutzen, welche Daten nur auf dem eigenen Telefon speichert, müsste man solche, mit Datenschutzrisiken behaftete Lösungen nicht erwägen. Onlinekommentar von Daniel Stirnimann

Leute wollt ihr den LockDown eigentlich ewig? Es ist an der Zeit, halt auch beim Datenschutz vorübergehend kontrollierte Kompromisse einzugehen. Und das gute an der Schweiz ist, mittels Initiative haben wir es jederzeit selber in der Hand, die Ordnung und den Datenschutz wieder herzustellen, sollten solche System länger als nötig in Betrieb sein. Onlinekommentar von Fred Niederer

