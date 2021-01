Leserreaktionen – «Vergesst die LKW-Chauffeure nicht!» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Schliessung der Restaurants und den Folgen für LKW-Fahrer.

Lastwagenfahrer (hier auf der Autobahnraststätte Grauholz) haben kaum mehr Verpflegungsmöglichkeiten. Bild: Adrian Moser

Zur Schliessung der Restaurants und zu anderen Corona-Massnahmen

Einfach beschämend was wir heute wieder erfahren mussten, wie unsere Chauffeure, welche täglich für unsere Versorgung unterwegs sind, einfach total im Stich gelassen werden. WC sind gerade noch auffindbar, Duschen oder warmes Essen Wunschtraum. Bald einen Monat nach den Restaurant-Schliessungen hätte man Zeit gehabt, um irgendeine Lösung zu finden, wie man diesen Leuten helfen könnte. Aber man braucht noch eine Woche, um ihnen auf eine würdige Art beizustehen. Es hätte in jeder Fahrerkabine Platz für ein Mitglied des Bundesrates als Mitfahrer, um all diese Entbehrungen am eigenen Leib mitzuerleben. Robert Stämpfli, Langenthal

Jedes Wochenende stehen von Freitagabend bis Montagmorgen ausländische LKW-Fahrer auf den Rastplätzen der Autobahnen. Manchmal 10, 20 oder noch mehr. Sie haben nicht Gelegenheit, sich zu verpflegen, und oft auch nicht, die Toiletten zu benutzen. Die Leserschaft sollte die Gelegenheit nutzen, diesen Frauen und Männern mit einer Thermosflasche warmem Kaffee eine Freude zu bereiten. Sie werden dankbar sein. Peter Trevisan, Oberhofen

Zur geplanten Umgestaltung des Hirschengrabens

Projektbild: So würde der untere Hirschengraben aussehen, wenn die Velostation gebaut werden könnte. pd

Die Zerstörung des geschichtsträchtigen Parks für eine unattraktive Unterführung zum Bahnhof Bern erinnert an die Zerstörung der Schanzenanlagen in Solothurn in den 1870er-Jahren. Diese als «Vandalenakt» bezeichnete Tat löste eine schweizweite Protestbewegung aus. Unglaublich, dass 150 Jahre später die Stadt Bern ebenfalls die Zerstörung einer neobarocken Anlage für eine überholte Untertagelegung der Fussgängerströme in Kauf nimmt. Der Hirschengraben ist Teil des historischen Ortsbildes und geschützt. In einem Beschwerdeverfahren wird das öffentliche Interesse an der Erhaltung hoch gewichtet werden, zumal Fachleuchte bessere Lösungen aufzeigten. Andere Durchgänge wie an der Schwanengasse, wo es früher schon eine Unterführung gab, sind möglich und der Durchgangsverkehr am Bahnhof ist keineswegs zwingend. Eine breite Protestbewegung wie in Biel, die den unsäglichen Westast absägte, dürfte auch in Bern entstehen, falls die Stadtregierung nicht auf den Appell der Fachleute hört. Raimund Rodewald Geschäftsleiter Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Biel

Zu «‹Musterlehrling› soll ausgewiesen werden»

Der Artikel hat mich zutiefst betroffen gemacht. Zum x-ten Mal ärgere und schäme ich mich über die Berner Asylbehörde. Ich schäme mich, Philippe Müller gewählt zu haben. Ich schäme mich, dem Kanton Bern anzugehören, der sich eine solch unmenschliche Asylbehörde leistet. Was sind das für Menschen, die solche Entscheide treffen? Ich schäme mich Schweizer zu sein, weil eines der reichsten Länder es sich nicht leisten will, Flüchtlingen, die keine Probleme machen, Asyl zu gewähren. Hans Heinrich Fürer, Laupen

In diesen Ämtern ist Menschlichkeit nicht vorhanden. Ständig wird den Migranten empfohlen, sich zu integrieren und wenn es einer tut, spielt das überhaupt keine Rolle. Onlinekommentar von Martin Schiess

Für was macht die Schweiz eigentlich Integration, Deutschkurse, Lehrangebote und so weiter, wenn man am Ende doch ausgewiesen wird? Alle paar Monate erscheint ein Artikel, in dem beschrieben wird, dass jemand in Ausbildung zum Teil mit eigener Wohnung, Deutsch-Kenntnissen und so weiter ausgeschafft werden soll. Onlinekommentar von Tom Meyer