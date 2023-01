Loubegaffer – Vergessene Rede und dunkler Club Im Nachtlokal Kapitel wird Geld für eine neue Lichtanlage gesammelt. Im Casa Novo übernimmt der langjährige Koch. Die Neuigkeiten aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Der Nachtclub Kapitel von Dino Dragic-Dubois, Diego Dahinden, Mahalia Aura Haberthuer hat Lichtprobleme. Foto: Franziska Rothenbühler

Im Nachtclub Kapitel am Berner Bollwerk sind Dino Dragic-Dubois, Diego Dahinden, Mahalia Aura Haberthuer in ihrem 11. Geschäftsjahr. Der Club hat immer wieder ein neues Gesicht bekommen, zuletzt wurde er auf zwei Räume und Tanzflächen vergössert. Im Hauptraum hat das Betreibertrio nun Probleme mit der Lichtanlage und sammelt über die Crowdfundig-Plattform WeMakeIt Geld, um diese zu ersetzen. Auch wenn man im kleinen Club üblicherweise bei schummrigem Ambiente das Tanzbein schwingt, ganz dunkel sollte es nicht sein. Die Aktion scheint auf gutem Weg, denn die Kapitel-Crew kann auf treue Gäste setzen: Bereits in den Corona-Zeiten sammelten sie erfolgreich Geld, damit sie nicht schliessen mussten.