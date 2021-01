Chalet-Brand in Kirchdorf – Vergessene Pfanne mit heissem Fett löste das Feuer aus Die Ursache für das Feuer, das im November in Kirchdorf komplett verwüstet hatte, ist geklärt. Es war menschliches Verschulden.

Das zerstörte Chalet in Kirchdorf am Morgen nach dem Brand im November. Foto: Enrique Muñoz García

Die polizeilichen Untersuchungen zum Brand eines Einfamilienhauses am Limpachweg in Kirchdorf vom 20. November 2020 sind abgeschlossen. Wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilt, war der Brand durch menschliches Verschulden ausgelöst worden. Eine unbeaufsichtigte Pfanne mit Fett war in der Küche in Brand geraten, worauf das Feuer auf das Einfamilienhaus übergriff.

Das betroffene Haus wurde beim Brand stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar.

pd/ske