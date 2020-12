Petretta verletzt sich – Basel und St. Gallen teilen sich im Verfolgerduell die Punkte Der FC Basel und der FC St. Gallen trennen sich 0:0-unentschieden und können sich nicht näher an Leader YB heran arbeiten. Um Petretta gabs bange Momente. Oliver Gut

Das Spiel wurde von der schweren Verletzung Raoul Petrettas überschattet. Der Basler Verteidiger ging nach einem Kopfball zu Boden und musste mit einer Nackenverletzung ins Spital gebracht werden. Foto: Keystone Verkeilt: Nach einer verbissenen Partie stand am Ende eine gerechte Punkteteilung. Foto: Keystone 1 / 5

Es ist eine Dutzend-Szene, die man als Zuschauer gar nicht gross wahrnimmt. Raoul Petretta steigt in der 36. Minute zum Kopfball hoch. Unbedrängt trifft er den Ball, scheinbar sauber. Doch einen Wimpernschlag später hält er sich den Nacken, geht zu Boden und kann die Partie nicht fortsetzen.

Rund zehn beklemmende Minuten vergehen im St.-Jakob-Park, in denen der Linksverteidiger des FC Basel von Arzt, Physiotherapeuten und Sanitätern umsorgt wird. Petretta ist immer ansprechbar. Aber er kann den Kopf nicht bewegen, weil im Nacken irgendetwas blockiert ist. Man blickt in besorgte Gesichter auf dem Spielfeld und der Tribüne. Schliesslich wird der 22-Jährige mit der Spezial-Bahre abtransportiert, um im Spital untersucht zu werden. Aufschluss über die Art der Verletzung gibt es bislang keinen.

Van der Werff testet beide Goalies

Davor und danach sieht man eine Fussball-Partie, die über einen gewissen Unterhaltungswert verfügt, aber keine Tore beinhaltet. Der FC St. Gallen hat dabei ein leichtes Übergewicht an gefährlichen Szenen, zeigt sich aber wie schon beim ersten saisonalen Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften zu unpräzise im Abschluss. Stellvertretend dafür steht in der 58. Minute Boris Babic, der einen schönen Ostschweizer Angriff aus günstiger Position mit einem Schuss über die Latte abschliesst.

Anders als bei jenem Basler 3:1-Erfolg ist es dieses Mal allerdings so, dass dies auch für den FCB gilt, bei dem vorab Arthur Cabral zweimal verpasst (15./54.). Näher an einen Treffer kommt nur der zur zweiten Halbzeit eingewechselter Basler Innenverteidiger Jasper van der Werff – und zwar auf beiden Seiten: In der 90. Minute zwingt er seinen eigenen Torhüter Heinz Lindner zu seiner besten Parade des Abends, nachdem ihm eine Cornerflanke an die Hüfte geprallt ist. Und in der Nachspielzeit trifft er auf der Gegenseite nach einer Flanke Edon Zhegrovas mit einem Kopfball nur den Torpfosten.

Verpasste Chance

Wirklich glücklich mit der Punkteteilung ist nach der Begegnung keine der beiden Mannschaften. Beide Equipen wussten schon vor dem Anpfiff, dass sie ein Sieg in der Tabelle bis auf drei Punkte an den Super-League-Leader BSC Young Boys heranbrächte. Danach reden die Vertreter der beiden ersten Verfolger unisono von einer verpassten Chance, während sie weiterhin fünf Zähler vom Meister der vergangenen drei Jahre trennen.

Basel – St. Gallen 0:0

SR San.

Basel: Lindner; Widmer, Cömert (46. Van der Werff), Klose, Petretta (45. Padula); Frei, Zuffi (46. Marchand); Zhegrova, Kasami, Van Wolfswinkel (78. Pululu); Cabral.

St. Gallen: Zigi; Kräuchi, Letard, Fazliji, Muheim; Quintilla; Görtler, Traoré (76. Staubli); Stillhart; Babic (69. Duah), Guillemenot (69. Youan).

Bemerkungen: Basel ohne Stocker, Xhaka, Jorge und Dimitriou (alle verletzt). Petretta verletzt ausgeschieden. St. Gallen ohne Abaz, Fabiano, Gonzalez, Lüchinger (alle verletzt), Stergiou (Quarantäne) und Ruiz (Vorsichtsmassnahme wegen Coronavirus-Verdachts). 92. Kopfball von Van der Werff an den Aussenpfosten. Verwarnungen: 36. Babic (Foul), 60. Marchand (Foul).

Rangliste: 1. Young Boys 12/25. 2. St. Gallen 12/20. 3. Basel 13/20. 4. Lugano 11/18. 5. Zürich 12/18. 6. Lausanne-Sport 12/15. 7. Servette 12/15. 8. Luzern 12/13. 9. Sion 11/8. 10. Vaduz 11/6.

Basel 0 : 0 St. Gallen