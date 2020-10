Live ab 17.45 Uhr – Verfolgen Sie Wackers Auftritt im Stream Die Thuner Handballer spielen am Samstagabend in der Zürcher Saalsporthalle gegen GC Amicitia. Die Partie kann hier bei uns kostenlos verfolgt werden. Adrian Horn

Es ist eine knifflige Aufgabe. In Zürich muss das verhalten in die Saison gestartete Wacker am Samstagabend ran; es ist ein Ort, an dem sich Martin Rubins Equipe fast schon traditionell schwertut. Sie trifft dabei mit GC Amicitia auf eine Mannschaft, die sich verstärkt hat und gute Chancen aufweist, im Frühling am Playoff teilzunehmen.

Trainiert wird GC Amicitia von Jakub Szymanski und damit von einem alten Bekannten der Berner Oberländer. Der Tscheche spielte bis im Sommer 2012 für die Thuner und gewann mit diesen den Cup. Er wohnt unverändert in Zwieselberg bei Reutigen – und damit in der Nähe der Lachenhalle.

Die Partie können Sie hier im Stream verfolgen, und zwar umsonst. Sie beginnt um 18 Uhr.