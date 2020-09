Jetzt live – Verfolgen Sie Wackers Heimspiel hier im Stream Die Thuner Handballer treffen im ersten Heimspiel seit einem halben Jahr auf St. Otmar St. Gallen. Den Match übertragen wir ab 16.45 Uhr direkt. Adrian Horn

Erstmals seit Mitte März wird auf Berner Boden wieder Nationalliga-A-Handball gespielt. Wacker Thun trifft dabei in der heimischen Lachenhalle auf St. Otmar St. Gallen. Die Ostschweizer sind mit einem Sieg in die Saison gestartet – ganz anders als das Team von Martin Rubin, das in Kriens chancenlos war, vorab in der zweiten Hälfte enttäuschte und 21:30 verlor.

Wir übertragen die Partie des zweimaligen Meisters live. Produziert wird der Stream von WackerTV.