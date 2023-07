Ironman Switzerland in Thun – Verfolgen Sie den Ironman im Livestream Seit den frühen Morgenstunden sind die Sportlerinnen und Sportler am Ironman Switzerland in Thun unterwegs. Wir begleiten sie Marco Zysset UPDATE FOLGT

1 / 2 Schon vor dem Start der Profis, die um 6.30 Uhr die 3,8-Kilometer lange Schwimmstrecke in Angriff nahmen, herrschte im Lachen-Areal in Thun emsiges Treiben. Foto: Simon Boschi

3,8 Kilometer schwimmen im Thunersee, mit dem Velo in zwei Runden 180,2 Kilometer durch das Gürbetal und das Schwarzenburgerland und zum Schluss drei Laufrunden zwischen Gwatt und Innenstadt, insgesamt 42,2 Kilometer: Die Distanzen am Ironman in Thun sind Standard – das Panorama freilich extraklasse. Nicht umsonst wählten Athletinnen und Athleten aus aller Welt den Wettkampf, der heute zum dritten Mal stattfindet, in verschiedenen Kategorien zu den schönsten der Welt.



In der obigen Bildstrecke erfahren Sie heute laufend, was entlang der Strecke läuft – oder können bequem den Livestream mitverfolgen:

