Live ab 19.30 Uhr – Verfolgen Sie BSV – Suhr hier bei uns Die Berner Handballer empfangen um 19.45 Uhr den Supercup-Gewinner aus Aarau. Dank dem kostenlosen Stream aus der Mobiliar-Arena in Gümligen sind Sie live dabei. Adrian Horn

Der HSC Suhr Aarau ist der Verein der Stunde im hiesigen Handball. Ende August gewann die vom Seeländer Misha Kaufmann gecoachte Mannschaft den Supercup, dem Favoriten aus Schaffhausen liess sie dabei keine Chance. Und am Wochenende deklassierte sie den zweimaligen Meister Wacker Thun förmlich, die Oberländer unterlagen 14:29.

Nun gastieren die Aargauer in der Mobiliar-Arena in Gümligen. Der BSV Bern will im vierten Saisonspiel endlich die ersten Punkte holen. Die Partie beginnt um 19.45 Uhr. Dank der Direktübertragung verpassen Sie nichts. Für die Produktion des Livestreams inklusive der Kommentare zeichnet der Heimclub verantwortlich.