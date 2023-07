Kapitän trifft keine Schuld – Verfahren zu tödlichem Unfall auf dem Bielersee eingestellt Ein Jahr nach der Kollision eines Kursschiffes mit einem Segelboot, bei der ein Mann ums Leben kam, stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein.

Die MS Engelberg im Hafen in Biel: Dem Kapitän kann kein Fehlverhalten vorgeworfen werden. (Archivbild) Foto: Matthias Käser

Die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland hat das Verfahren zum tödlichen Unfall auf dem Bielersee im Juli 2022 eingestellt. Dem Schiffsführer des Kursschiffs MS Engelberg der Bielersee Schifffahrtsgesellschaft (BSG) konnte kein Fehlverhalten vorgeworfen werden.

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Kapitän des Kursschiffes in der Situation die richtigen Massnahmen ergriffen habe: Er habe die entsprechenden Signale gegeben und habe versucht auszuweichen. So stehe es in der Verfügung, die dem «Bieler Tagblatt» vorliege. Es liege keine strafbare Handlung vor. Es gibt also keine beschuldigte Person, und es wird weder eine Entschädigung noch eine Genugtuung ausgerichtet.

BSG-Geschäftsführer Thomas Mühlethaler spricht wenig überraschend von Erleichterung. «Zwar haben wir von unserem Schiffsführer gewusst, dass er seiner Meinung nach alles richtig gemacht hat», sagt er in einem Interview. «Aber solange das Verfahren lief, hatte ich einfach ein ungutes Gefühl im Magen.»

Der Kapitän, der damals alleine an Bord der MS Engelberg gewesen war, habe bereits am Tag nach der Kollision wieder gearbeitet und sei auch heute noch für die BSG tätig. «Er war überzeugt, keinen groben Fehler gemacht zu haben, und dass er sein Metier beherrscht», sagt Mühlethaler.

Am 8. Juli 2022 war eine Person bei einer Kollision zwischen einem Kursschiff und einem Segelboot auf dem Bielersee ums Leben gekommen. Der Unfall hatte sich zwischen Ligerz und der St. Petersinsel ereignet. Dabei war der 68-jährige Mann aus dem Segelboot ins Wasser gefallen und verstorben.

SDA/BT/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.